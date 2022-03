Shadow Warrior 3: la video analisi di DF conferma i problemi tecnici su PC e console

I giornalisti di Digital Foundry hanno svolto un'approfondita analisi sul comparto tecnico di Shadow Warrior 3 e, nel farlo, hanno confermato i problemi tecnici ravvisati su PC e console dagli emuli di Lo Wang.

La video analisi prodotta da DF su Shadow Warrior 3 si focalizza sulle versioni PC e PS4, con uno sguardo alle performance offerte dal titolo eseguito in retrocompatibilità su PlayStation 5. Come sperimentato da tutti gli acquirenti day one e da chi ha potuto accedere a Shadow Warrior 3 gratis su PS Now, lo sparatutto di Flying Wild Hog offre prestazioni a dir poco altalenanti a prescindere dalla propria piattaforma d'elezione.

A detta di DF, il cambio di motore grafico da parte degli sviluppatori polacchi (dal proprietario RoadHog Engine a Unreal Engine 4) non deve essere stata una delle idee più felici del team di Varsavia, alla luce dei numerosi bug e glitch che affliggono l'esperienza di gioco, e questo a dispetto di un livello di dettaglio che, eccezion fatta per gli ottimi modelli poligonali e texture del protagonista e del suo arsenale, non fa gridare al miracolo.

Tra i problemi più dirimenti a cui il team di Flying Wild Hog dovrebbe porre al più presto rimedio troviamo i frequenti stutter che, a giudicare dai test condotti da Digital Foundry, sembrano verificarsi in coincidenza delle fasi più intensive del processo di compilazione della cache degli shader.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Shadow Warrior 3, con l'attenta analisi di Giovanni Panzano sui punti di forza, e di debolezza, del nuovo capitolo dell'odissea sparatutto di Lo Wang.