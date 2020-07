Shadow Warrior 3 sta per essere annunciato? Il teaser di Flying Wild Hog

Questa lunga estate caldissima, nonostante sia rimasta orfana dell'E3 e di altre manifestazioni, ci sta regalando annunci a ripetizione. Merito anche del particolare periodo storico che stiamo vivendo, con il passaggio generazionale ormai alle porte.

A quanto pare presto si uniranno alla festa anche i ragazzi di Flying Wild Hog, studio polacco noto per aver dato alle stampe Hard Reset, Juju e, soprattutto, i due capitoli della serie Shadow Warrior. Proprio attraverso i profili social della serie FPS hanno svelato di essere impegnati nella realizzazione di un nuovo teaser trailer per un progetto appartenente al franchise con protagonista Lo Wang. Che si tratti di Shadow Warrior 3? L'ipotesi non ci sembra così improbabile, dal momento che sono passati già quattro anni dalla pubblicazione del secondo capitolo e i tempi sono ormai maturi. E se invece si trattasse della versione next-gen per PS5 e Xbox Series X di Shadow Warrior 2?

Con tutta probabilità non dovremo attendere molto per scoprirlo, dal momento che Devolver Digital terrà una conferenza sabato 11 luglio a partire dalle ore 21:00, durante la quale sono attesi gli annunci di nuovi giochi, oltre a gameplay, date d'uscita e ospiti speciali dell'industria.