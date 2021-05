Shadow Warrior 3 in azione: l'FPS a tutto ritmo nel nuovo trailer di Devolver Digital

Dopo il reveal del titolo nel corso dell'estate del 2020, Devolver Digital torna ad offrire nuove informazioni su Shadow Warrior 3, frenetico sparatutto in arrivo entro la fine dell'anno.

Il noto publisher ha infatti pubblicato un nuovo trailer dedicato allo shooter in prima persona. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato consente di dare uno sguardo alla missione "That Damn Dam". Accompagnata da una ritmica colonna sonora, l'azione di dimostra ancora una volta frenetica e fluida, pronta a soddisfare le esigenze dei giocatori desiderosi di cimentarsi in una furiosa caccia a creature mostruose.



In sviluppo presso gli studi di Flying Wild Hog, Shadow Warrior 3 vedrà i giocatori tornare a vestire i panni del letale ninja Lo Wang. Armi dalla natura incerta e dalle abilità improbabili si affiancheranno nel gioco ad un gunplay dinamico, scontri con feroci demoni e un sistema di movimento decisamente frenetico.

Al momento privo di una data di uscita specifica, Shadow Warrior 3 approderà sul mercato videoludico nel corso del 2021. In attesa di maggiori dettagli sulla finestra di debutto, ricordiamo che il titolo sarà reso disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che ovviamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alle funzioni di retrocompatibilità delle due console di nuova generazione.