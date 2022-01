Shadow Warrior 3 classificato da una rating board coreana, uscita vicina?

Sembra che Shadow Warrior 3 si stia avvicinando alla sua uscita. In rete è infatti apparsa la classificazione effettuata da una rating board della Corea del Sud proprio sul prossimo capitolo della serie FPS, sviluppato ancora una volta da Flying Wild Hog.

Inizialmente previsto per il 2021, lo scorso autunno Shadow Warrior 3 è stato rinviato al 2022 senza che il produttore Devolver Digital rivelasse con precisione una possibile finestra di lancio per il gioco. La rating board coreana ovviamente non fornisce nessun dettaglio su quando il titolo sarà disponibile per gli utenti PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma la classificazione effettuata il 13 gennaio 2022 lascia intendere che gli autori potrebbero molto presto rivelare qualcosa in merito.

Tra l'altro Flying Wild Hog è stata ultimamente piuttosto attiva sui social, prendendo di mira i recenti annunci di Techland sulla durata del loro prossimo gioco: gli autori di Shadow Warrior 3 hanno ironizzato sulla durata di Dying Light 2, affermando scherzosamente che ci vorranno 500 ore per finire almeno 60 volte la prossima avventura di Lo Wang. Umorismo a parte, resta invece la curiosità di scoprire se e quando verranno confermate versioni native per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, o se invece il titolo sarà accessibile su console next-gen solo tramite retrocompatibilità.