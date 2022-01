Shadow Warrior 3 ha finalmente una data di lancio, e non è troppo lontana

Lo Wang è pronto a tornare, più sprezzante e arrabbiato che mai. Sebbene Devolver Digital e Flying Wild Hog non abbiano ancora effettuato degli annunci in pompa magna, le pagine appena apparse su PlayStation Store e Xbox Store non mentono: Shadow Warrior 3 non si farà attendere ancora molto.

Grazie alle nuovissime pagine di Shadow Warriors 3 apparse su PlayStation Store e Xbox Store, apprendiamo che lo sparatutto in prima persona verrà lanciato sul mercato il 1° marzo. Abbiamo fatto bene, quindi, a drizzare le nostre antenne quando qualche giorno fa Shadow Warrior 3 è stato classificato nella rating board coreana. Scopriamo inoltre che tutti coloro che preordineranno il gioco su console otterranno l’accesso immediato ai primi due giochi della serie, Shadow Warrior e Shadow Warrior 2, e un'esclusiva skin Katana in edizione limitata da usare in Shadow Warrior 3. Nessuna delle due schede fa riferimento a delle edizioni specifiche per PS5 e Xbox Series X|S. La scheda Steam, già online da tempo, non si è ancora aggiornata invece.

In Shadow Warrior 3, ricordiamo, Lo Wang e il suo ex nemico Orochi Zilla dovranno ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Un'arsenale composto da un'ampia varietà di lame e bocche da fuoco si rivelerà indispensabile per respingere l'ennesima apocalisse demoniaca, condita con le acute battute di Lo Wang, le mordaci conversazioni con Zilla e un intenso carosello di situazioni assurde. Lo sapete che Shadow Warrior 3 potrà essere completato 60 volte in 500 ore? Vi pare una dichiarazione assurda? Si, lo è, ma è nata in risposta alle parole degli sviluppatori di Dying Light 2.