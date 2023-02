Shadow Warrior 3 Definitive Edition: svelato l'update gratis su PC, PS5 e Xbox Series X/S

A distanza di un anno dal lancio di Shadow Warrior 3, Lo Wang si prepara a combattere su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con la Definitive Edition di Shadow Warrior 3, una versione ricca di contenuti e novità per gli appassionati della serie targata Flying Wild Hog e Devolver Digital.

In questa sua nuova iterazione, lo shooter ultraviolento con protagonista Lo Wang promette di immergerci in combattimenti corpo a corpo, sparatorie e sfide ancora più frenetiche. L'Edizione Definitiva di Shadow Warrior 3 porta in dote le modalità Sopravvivenza ed Eroe, l'opportunità di ricominciare l'avventura mantenendo tutti i potenziamenti ed equipaggiamenti con il New Game Plus e il livello di difficoltà Hardcore.

Anche per quanto concerne il comparto grafico ci saranno delle novità interessanti per i possessori di console Sony o Microsoft di ultima generazione, su tutte la possibilità di selezionare i preset Prestazioni o Qualità per aumentare il framerate (fino a 60fps) o la risoluzione (fino a 4K).

Il lancio di Shadow Warrior 3 Definitive Edition è previsto per il 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 16 febbraio è prevista la pubblicazione dell'aggiornamento gratuito per coloro che hanno già acquistato il titolo su PC, PS4 o Xbox One.