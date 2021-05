Shadow Warrior 3: un esplosivo trailer ci presenta i nuovi nemici di Lo Wang

Dopo averci mostrato il livello That Damn Dam, gli sviluppatori di Flying Wild Hog ci concedono un ulteriore assaggio dell'esplosivo Shadow Warrior 3, il nuovo capitolo della serie sparatutto che si appresta a debuttare su PC e console.

Non è di certo un mistero che la serie di Shadow Warrior faccia della frenesia e della violenza più sfrenata i suoi punti forti, ed il nuovo trailer di gameplay che vi abbiamo riportato in apertura potrà sicuramente rassicurare i fan appassionati delle avventure di Lo Wang. Il filmato, in particolare, mette in mostra una varietà di nemici e mostruose creature a cui il nostro sfacciato protagonista andrà incontro in questo nuovo viaggio in Oriente, tra cui troviamo Hattori, Seeking Shokera, Gassy Obariyon, Shogai, Slinky Jakku, Oni Hanma, Kugutsu, e i Mogura Twins.

Lasciandovi alla visione del filmato, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One entro il 2021. In attesa che ci forniscano una data di lancio più precisa, gli sviluppatori di Flying Wild Hog hanno confermato di star lavorando ad altri due giochi a parte Shadow Warrior 3 e Evil West. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo frenetico sparatutto dedicato a Lo Wang, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Shadow Warrior 3.