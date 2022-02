Shadow Warrior 3: il gioco gratis con PS Now in un adrenalinico gameplay trailer

Dopo aver confermato che Shadow Warrior 3 sarà giocabile gratis al day one con PlayStation Now, i ragazzi di Flying Wild Hog ci concedono un ultimo assaggio del frenetico gameplay tratto dal nuovo capitolo della serie shooter.

Il terzo capitolo della serie reboot di Shadow Warrior promette di portare a schermo la solita dose di azione e adrenalina attraverso un sistema di combattimento che permette l'utilizzo sia di devastanti bocche da fuoco che letali armi corpo a corpo. Nei panni dell'irriverente e incorreggibile Lo Wang, i giocatori sfrutteranno un sistema di movimento libero per muoversi tra le mappe, affrontare i temibili demoni Yokai ed evitare che sopraggiunga l'apocalisse.

"Lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un’improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna. Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l’apocalisse. Per fermare l’imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l’uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One dall'1 marzo. In attesa del debutto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Shadow Warrior 3 per ulteriori approfondimenti sul titolo di Flying Wild Hog e Devolver Digital.