Shadow Warrior 3: modalità Hardcore e tante migliorie al gameplay con la Patch 1.03

Le fucine digitali Flying Wild Hog sfornano la Patch 1.03 di Warrior 3. Con questo importante aggiornamento, lo sparatutto di Devolver Digital riceve tante migliorie al gameplay e offre agli emuli di Lo Wang l'opportunità di cimentarsi in sfide ancora più arcigne nella modalità Hardcore.

Le note ufficiali della Patch 1.03 partono perciò dalla descrizione della nuova modalità Hardcore, un livello di difficoltà che consentirà ai nemici di "colpire ancora più forte e sfruttare ogni opportunità a loro disposizione per poter punire gli errori dei giocatori". Selezionando questo nuovo livello, anche le risorse presenti sulla mappa e lasciate cadere dagli avversari saranno meno "generose".

Nel novero degli interventi compiuti da Flying Wild Hog con l'aggiornamento che porta Shadow Warrior 3 alla versione 1.03 troviamo anche numerose migliorie e ottimizzazioni al comparto grafico, al gameplay e alla progressione delle attività da svolgere, come il bilanciamento del danno arrecato dalle armi bianche e da fuoco o la risoluzione dei problemi più gravi di pop-in e gestione del Level of Detail (LOD). In calce alla notizia trovate le note della Patch 1.03 con l'elenco completo delle modifiche e aggiunte apportate dagli sviluppatori polacchi.

Qualora ve la foste persa, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Shadow Warrior 3 e il deludente ritorno di Lo Wang.