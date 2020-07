Shadow Warrior 3, nuovo teaser: annuncio all'evento Devolver Digital?

In pieno clima di attesa da next gen, sono molti i franchise sopiti ad essere sotto stretta osservazione, nella speranza che l'esordio delle nuove console Sony e Microsoft possa rappresentare la giusta occasione per una loro riproposizione.

Alle IP sotto sorveglianza speciale si è recentemente annuncia la serie di sparattutto in prima persona di Shadow Warrior. Nel corso della giornata di giovedì 2 luglio, gli account social ufficiali della saga hanno infatti pubblicato un insolito messaggio. Dall'account Twitter di Shadow Warrior, in particolare, è giunta la pressoché palese conferma di un annuncio in arrivo: un'immagine allertava infatti il pubblico sul fatto che un teaser trailer legato a Shadow Warrior è in dirittura di arrivo. Ora, un'ulteriore scatto troneggia come immagine di anteprima dell'account social, mentre un secondo scatto è stato allegato a un cinguettio: potete visionare entrambi in calce a questa news. Che si tratti delle prime immagini di Shadow Warrior 3?

L'appuntamento per scoprire cosa attende in futuro il franchise di Shadow Warrior non è lontano: un eventuale annuncio potrebbe infatti giungere in occasione della show 2020 di Devolver Digital, organizzato dal publisher in sostituzione della tradizionale conferenza E3. La diretta streaming sarà trasmessa il prossimo sabato 11 luglio, alle ore 21:00 del fuso orario italiano. Sperate in un ritorno di Lo Wang?