Shadow Warrior 3: il nuovo video gameplay svela le versioni PS4 e Xbox One

Nel pubblicare il nuovo video gameplay di Shadow Warrior 3, i ragazzi di Flying Wild Hog fanno felici tutti i fan di Lo Wang su console confermando che il prossimo, atteso capitolo della serie sparatutto arriverà anche su PS4 e Xbox One.

L'ultimo filmato confezionato dagli sviluppatori polacchi ci permette di familiarizzare con la pletora di creature Yokai che popolano le diverse aree del livello Doomsday Device, uno scenario che metterà a dura prova ogni appassionato intenzionato a esplorarlo per giungere fino all'area che ospita il boss Gassy Obaryion.

Per avere la meglio su questa schiera di mostri, Lo Wang potrà fare affidamento su di una serie di strumenti omicidiari da sfoggiare in "Double Trouble", la funzione dual wielding che trasformerà il nostro impavido alter-ego in una vera e propria macchina trita-demoni. Date un'occhiata al video e fateci sapere che cosa ne pensate del lavoro svolto dal team di Flying Wild Hog per svecchiare l'esperienza di gioco della serie mentre lavora a Evil West e ad altri due titoli.

L'avventura di Lo Wang partirà nel 2021 su PC, PS4 e Xbox One. Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori informazioni sulla finestra di lancio e sui contenuti del titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale sui demoni Yokai di Shadow Warrior 3.