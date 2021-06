Shadow Warrior 3: la rabbia di Lo Wang esplode nel video gameplay dell'E3 2021

L'apertura dello show E3 2021 di Devolver Digital è affidata a Lo Wang e alle infinite bocche da fuoco che porterà con sé nella dimensione sparatutto di Shadow Warrior 3 per difendersi dall'ennesima invasione di creature demoniache.

La prossima esperienza FPS firmata da Flying Wild Hog porterà quel portatore di distruzione di Lo Wang a combattere contro schiere di mostri Yokai in una rappresentazione "neo feudale" del Giappone medievale.

Le mappe che faranno da sfondo alle sfide da completare in Shadow Warrior 3 saranno perciò piene di creature provenienti dal folklore nipponico. Per quanto concerne l'esperienza di gioco, il team di Flying Wild Hog promette di rendere ancora più intense le dinamiche sparatutto grazie all'aumento del numero di armi da utilizzare in battaglia e di nemici ancora più arcigni.

L'ultimo gameplay trailer di Shadow Warrior 3 rimarca la volontà degli sviluppatori polacchi di lanciare il titolo nel corso del 2021 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per saperne di più su questo titolo, il nostro consiglio non può che essere quello di recuperare l'anteprima di Shadow Warrior 3 curata da Giuseppe Carrabba.