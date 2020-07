Shadow Warrior 3 è realtà! Ecco il teaser trailer e le prime immagini

A conferma delle anticipazioni sul reveal imminente di Shadow Warrior 3, Devolver Digital annuncia ufficialmente il nuovo capitolo della funambolica serie sparatutto firmata Flying Wild Hog con un teaser trailer e delle immagini che immortalano il protagonista del titolo.

Il prossimo atto della serie di Shadow Warrior vede Lo Wang e il suo ex datore di lavoro Orochi Zilla intraprendere un improbabile viaggio per placare l'ira di un antico drago risvegliatosi dopo essere stato imprigionato da un'entità superiore. Il nostro intrepido alter-ego potrà fare affidamento su di una serie tutta nuova di strumenti di morte tra lame, armi e abilità speciali che gli consentiranno di scatenare la sua furia sui nemici.

Armato della maschera di un dio morto, dell'uovo di un drago e dell'arsenale di un signore della guerra, l'eroe di Shadow Warrior 3 sarà pronto per questa nuova avventura. L'esperienza di gioco promessa da Flying Wild Hog comprenderà perciò delle sequenze FPS estremamente frenetiche, dei combattimenti improntati alla spettacolarità e delle animazioni evolute.

Nel corso della storia dovremo combattere all'interno di arene dinamiche ed esplorare gli scenari di un Giappone Neo Feudale invaso dai demoni Yokai del folklore nipponico. L'uscita del titolo è fissata per il 2021, con una rosa di piattaforme che, per il momento, comprende solo i PC. Il primo video gameplay di Shadow Warrior 3 sarà mostrato al Devolver Direct, l'evento digitale previsto per le ore 21:00 italiane di sabato 11 luglio.