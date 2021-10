Shadow Warrior 3 slitta al 2022: Lo Wang se la prende comoda nell'ironico Delay Trailer

Nell'annunciare il rinvio al 2022 di Shadow Warrior 3, Devolver Digital e gli sviluppatori di Flying Wild Hog non perdono la loro vena ironica e confezionano un simpatico video che mostra Lo Wang combattere al rallentatore contro i mostri dell'FPS per effetto, appunto, del "delay" al prossimo anno.

Il nuovo filmato propostoci dalla software house polacca ci catapulta ancora una volta nella dimensione splatter fantasy di questa celebre IP per rappresentare a schermo il rinvio al 2022 di Shadow Warrior 3 e, con esso, il tempo supplementare concesso a Lo Wang per prepararsi alla battaglia contro i mostri che infestano il suo mondo.

Come sottolineato a più riprese dagli stessi ragazzi di Flying Wild Hog nel corso degli ultimi mesi, il terzo atto della loro esperienza sparatutto sarà ricca di sorprese e innovazioni ludiche, di conseguenza varrà la pena pazientare ancora qualche mese prima di tuffarsi a capofitto in combattimenti che comprenderanno, ad esempio, la funzione dual wielding e una pletora di attacchi inediti che contribuiranno a trasformare Lo Wang in una macchina trita-demoni.

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori precisazioni sulla finestra di lancio della nuova epopea FPS degli autori di Varsavia nella sua triplice versione per PC, PlayStation 4 e Xbox One, vi riproponiamo l'esplosivo gameplay trailer di Shadow Warrior 3 dall'E3 2021.