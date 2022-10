Shadow Warrior 3 e TMNT: Shredder's Revenge, avvistate le versioni next-gen

Nel corso delle ultime ore, Shadow Warriors 3, aggiornato con la patch 1.03 che ha introdotto la modalità hardcore, e TMNT: Shredder's Revenge sono stati classificati come titoli per PS5 e Xbox Series X/S. La classificazione di un videogioco, molto spesso, lascia presagire che siano in dirittura d'arrivo degli annunci imminenti per quest'ultimo.

A riportare la notizia è l'account Twitter ufficiale di Gematsu, che ha mostrato come Shadow Warriors 3 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge siano stati classificati in Germania nelle loro edizioni PS5 ed Xbox Series X/S. La notizia in questione lascia presagire che siano imminenti delle novità sulle edizioni next-gen dei due titoli in questione, con una serie di migliorie tecniche ed estetiche al comparto visivo e non solo, con la possibilità di incrementare il Frame Rate delle due produzioni.

Se a beneficiare delle migliorie vi sarà indubbiamente anche il sopracitato nuovo capitolo dedicato all'avventura delle Tartarughe Ninja, il titolo più influenzato dall'arrivo di una edizione per PS5 e Xbox Series X/S è Shadow Warriors 3, facendo la felicità di molti videogicatori.

La notizia è sicuramente molto positiva per diversi videogiocatori, soprattutto in vista di poter mettere nuovamente le mani su due produzioni importanti nel panorama videoludico, facendo soprattutto riferimento al capolavoro Teenage Mutant Ninja Turles: Shredder's Revenge. Questa nuova avventura, uscita nel corso di quest'anno e che ha permesso agli amanti delle incredibili tartarughe di vestire i panni dei leggendari Leonardo, Donatello, Michelangelo, Raffaello e non solo, è stato indubbiamente il fiore all'occhiello di un anno ludicamente ricco di tantissime produzioni. Prodotto dal team di Dotemu, TMNT: Shredder's Revenge ha saputo offrire un'esperienza davvero unica, la quale richiamava altri capisaldi del genere - Streets of Rage 4, ad esempio -, confezionando un prodotto divertente da giocare da soli e in compagnia, per i nostalgici della co-op locale o per gli amanti degli scontri online.

La stessa cosa, purtroppo, non si può dire per il secondo prodotto. Nel corso della nostra recensione di Shadow Warriors 3, a cura del nostro Giovanni Panzano, abbiamo infatti evidenziato come la produzione mostrasse il fianco ad una serie di problematiche limitative per l'esperienza complessiva, lasciandoci parzialmente delusi dinnanzi ad un gioco che non ha soddisfatto in pieno le nostre aspettative.