Shadow Warrior 3 come Dying Light 2:per gli sviluppatori 'in 500 ore lo finirete 60 volte'

Riaffacciandosi sui social dopo aver svelato con un video ironico il rinvio di Shadow Warrior 3, i ragazzi di Flying Wild Hog discutono della longevità della prossima epopea sparatutto di Lo Wang citando scherzosamente il tweet di Techland sulle ore necessarie per completare al 100% Dying Light 2.

Il messaggio condiviso dalla software house polacca riprende infatti i temi trattati da Techland nell'ormai noto post sulle 500 ore di durata di Dying Light 2 e sottolinea come "Shadow Warrior 3 richiederà un totale di 500 ore di gioco per poter essere completato 60 volte". A voler dar retta agli autori di Varsavia, serviranno esattamente 8 ore e 20 minuti di gioco effettivo per raggiungere i titoli di coda della campagna principale di Shadow Warrior 3: considerando la mole di contenuti secondari e la grande differenza rappresentata dai numerosi approcci al gameplay offerti da ogni singolo equipaggiamento, è davvero impossibile determinare la longevità teorica del titolo.

Al tweet ironico di Flying Wild Hog hanno prontamente risposto 'a modo loro' i curatori del profilo social ufficiale di Xbox: la divisione videoludica di Microsoft ha preferito non entrare nel merito della diatriba della community sulla longevità di Dying Light 2, limitandosi a chiedersi scherzosamente se "quindi 60 volte per 500 ore moltiplicate 3 Shadow Warrior equivalgono a...?".

Anche Techland, dal canto suo, ha colto la citazione e risposto simpaticamente al messaggio dei colleghi di Flying Wild Hog con il famoso meme della scimmietta che sgrana gli occhi.