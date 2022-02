Shadow Warrior 3, Lo Wang è pronto a combattere: lo sparatutto entra in fase Gold

Il team di sviluppo di Flying Wild Hog celebra sui social l'avvenuto raggiungimento della fase Gold di Shadow Warrior 3 e si dice pronto all'esplosivo ritorno di Lo Wang su PC e console.

Il terzo atto del frenetico sparatutto edito da Devolver Digital si prepara così ad allietare le giornate dei tanti appassionati della serie che, in Lo Wang, hanno sempre trovato un valido alleato per spezzare la monotonia degli sparatutto "canonici".

La prossima esperienza firmata da Flying Wild Hog promette oltretutto di apportare delle interessanti innovazioni nel combat system e, con esse, l'aggiunta di armi inedite da sfoggiare in battaglia contro demoni Yokai ancora più arcigni. Basta dare un'occhiata all'ultimo, folle trailer di Shadow Warrior 3 per farsi un'idea del lavoro portato avanti dagli sviluppatori polacchi per evolvere l'impianto ludico della loro ormai iconica IP.

Per stessa ammissione degli autori europei, inoltre, Shadow Warrior 3 avrà combattimenti più ragionati e un ventaglio ancora più ampio di approcci possibili, con una maggiore libertà concessa agli utenti nelle tecniche da attuare per sconfiggere i propri nemici. L'ennesima invasione di creature demoniache partirà ufficialmente l'1 marzo, con l'arrivo di Shadow Warrior 3 su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.