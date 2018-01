Shadow Warrior e Assassin's Creed Chronicles tra i Games with Gold di febbraio

ha ufficialmente annunciato la line-up deiper il mese di febbraio 2018. Di seguito, vi andiamo ad elencare i giochi che gli abbonati al servizio Xbox Live Gold potranno scaricare gratuitamente durante il prossimo mese.

Per quanto riguarda i titoli riservati agli utenti Xbox One, abbiamo gli arrivi di: Shadow Warrior (1-28 febbraio), reboot del brutale e ironico sparatutto originariamente uscito nel 1997, e Assassin's Creed Chronicles India (16 febbraio - 15 marzo), spin-off della serie realizzato in grafica 2.5D e ambientato in Cina, Russia e India.

I possessori di Xbox 360 potranno invece mettere in download il titolo automobilistico Split Second (1-15 febbraio) e Crazy Taxi (16 febbraio - 28 febbraio). Entrambi i giochi sono retrocompatibili con Xbox One.

In cima alla notizia trovate un filmato di presentazione per ognuno dei titoli sopracitati. Cosa ne pensate dei Games with Gold di febbraio?