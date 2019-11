Shadowgun War Games: Madfinger Games svela il nuovo sparatutto MOBA per iOS e Android

Forti del successo di Shadowgun Legends e degli altri episodi mobile di questa fortunata serie sparatutto, gli sviluppatori di Madfinger Games annunciano ufficialmente Shadowgun War Games, il nuovo capitolo per smartphone iOS e Android.

Il titolo si focalizzerà sull'esperienza multigiocatore in arena e, adottando la formula tipica degli hero shooter "alla Overwatch", proporrà una selezione piuttosto ampia e variegata di personaggi interpretabili. Ogni protagonista di questo MOBA gratuito per sistemi mobile vanterà un suo specifico set di abilità, elementi di equipaggiamento e armi da padroneggiare attraverso l'esperienza acquisita nelle battaglie online.

Il video di annuncio di Shadowgun War Games ci permette di apprezzare l'ottimo comparto grafico del titolo e di familiarizzare con il suo impianto ludico votato al multiplayer competitivo. Chi vorrà approfondire la conoscenza del titolo prima del suo effettivo approdo su App Store e Google Play come titolo free to play, però, potrà assistere alla presentazione ufficiale del gameplay che sarà trasmessa in streaming sulle pagine Twitch di Madfinger Games nella giornata di venerdì 15 novembre.

Nel frattempo, vi lasciamo alle immagini e al reveal trailer di Shadowgun War Games, alle immagini di annuncio e alla nostra recensione dell'MMOFPS Swadowgun Legends.