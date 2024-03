Shadowheart è stellare in questo cosplay di Baldur's Gate 3 sotto la luna

Sono passati ormai alcuni mesi dall'uscita di quello che ha conquistato il GOTY 2023. Baldur's Gate 3 è un GDR magnifico e la community di appassionati ancora non riesce a staccarsi dal titolo di Larian Studios. Così come i giocatori non staccano le mani dal pad, i cosplayer continuano a portare bellissime interpretazioni del party di eroi.

Profondo come pochi, Baldur's Gate 3 setta un nuovo ed elevatissimo standard per il genere. Difficilmente i fan rivedranno qualcosa di così spettacolare nel giro di poco, ma fortunatamente Larian continua a supportare il suo titolo. A inizio marzo 2024 Baldur's Gate 3 si è aggiornato ancora, andando a risolvere diverse problematiche e perfezionando ulteriormente un'epopea imperdibile.

Baldur's Gate 3 sta per arrivare in versione fisica su Xbox Series X/S, ma potrebbe includere addirittura ben 4 dischi vista la sua immensa mole di contenuti. Non scordiamoci nemmeno che Larian sta lavorando duramente per portare il supporto ufficiale alle mod in Baldur's Gate 3, cosicché i giocatori possano espandere l'avventura a piacimento. Purtroppo, però, Baldur's Gate 3 non avrà DLC, né sequel.

In attesa di novità, la cosplayer Gemini Chrysaliss sorprende il pubblico con un'interpretazione a dir poco favolosa. In questo cosplay stellare di Shadowheart da Baldur's Gate 3 ritroviamo la chierica mezz'elfa amatissima dal pubblico. In versione con capelli color argento, la vediamo elegante e maestosa osservare la luna.

