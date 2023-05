Shadowman torna con una nuova avventura: Darque Legacy annunciato per PC, PS5 e Xbox

Vi ricordate di Shadowman? Pubblicato nel 1999 e basato sull'omonimo fumetto, fu un Action/Adventure a tinte horror capace di ottenere un discreto successo tra i giocatori. Dopo un secondo episodio uscito esclusivamente su PlayStation 2, dopo tantissimi anni la serie è pronta a fare il suo ritorno con un gioco inedito.

Blowfish Studios ha infatti annunciato di essere al lavoro su Shadowman Darque Legacy: il prossimo titolo della serie, ispirato ancora una volta al fumetto dello stesso nome, arriverà nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sono per il momento molto poche le informazioni su Shadowman Darque Legacy, che vedrà come protagonista Jack Boniface ed riproporre le tinte horror già viste nei vecchi giochi, oltre ad includere meccaniche RPG e promettere un gameplay "punitivo ma soddisfacente".

Blowfish precisa inoltre che Darque Legacy sarà sconnesso dai due precedenti giochi della serie, ma in ogni caso riporterà in auge lo stile e le atmosfere dei predecessori adattandole all'epoca odierna. Negli ultimi anni il gioco originale aveva fatto il suo ritorno attraverso Shadowman Remastered pubblicato nell'aprile 2021, che ha permesso ai giocatori odierni e i fan di lunga data di riscoprire l'opera pubblicata per la prima volta su PC, PS1, Dreamcast e Nintendo 64.

La strada è dunque aperta per un gioco completamente inedito, che per il momento si è mostrato attraverso un semplice teaser trailer: non resta che attendere il prossimo futuro per scoprirne di più