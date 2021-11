Shadowrun nelle mani di Arkane? Nuovo gioco in sviluppo per PC e Xbox, per un rumor

In attesa di scoprire che cos'ha in serbo Microsoft per l'evento del ventennale di Xbox, continuano a spuntare rumor e indiscrezioni sui progetti in cantiere per l'universo videoludico verdecrociato.

Con l'avvento dell'autunno, si sono infatti moltiplicati i riferimenti degli insider a misteriosi progetti in sviluppo sotto egida Microsoft, tra i misteriosi Project Dragon, Belfry, Indus e PaxDei per Xbox Series X e PC. Ora, una ulteriore voce di corridoio amplia la rassegna di possibili IP pronte ad approdare nel catalogo del colosso di Redmond.

Secondo Jeff Grubb, ormai noto insider, sarebbe in particolare prossima al ritorno la serie di Shadowrun. Esordita su Xbox 360 e PC nell'ormai lontano 2007, il primo capitolo della saga si presentava come uno sparatutto in prima persona, ambientato nell'immaginario dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo. A seguire, Shadowrun Returns e Shadowrun Hong Kong hanno trasformato il franchise in un GDR, rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Da allora, nessun nuovo capitolo ha dato ulteriore seguito all'avventura.



Al momento, Jeff Grubb ha lanciato il sasso, ma ha parzialmente nascosto la mano, affermando di non essere ancora del tutto certo della veridicità delle indiscrezioni giunte alle sue orecchie. Nel frattempo, però, gli appassionati si sono accorti di un interessante dettaglio. Solo poche settimane fa, un creative director di Arkane Lione ha infatti condiviso un Tweet in cui chiedeva alla community di indicare quale IP avrebbe voluto veder tornare in azione. Tra le opzioni, proprio Shadowrun: una coincidenza?



Per saperne di più, sarà ovviamente necessario attendere eventuali conferme ufficiali!