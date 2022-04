Shadowrun Trilogy in arrivo su console e Game Pass: la collezione cyberpunk ha una data

Le alte sfere di Paradox Interactive mandano in brodo di giuggiole tutti gli appassionati di GDR "vecchia scuola" su console annunciando la data di lancio delle versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch di Shadowrun Trilogy con un video che ne conferma, oltretutto, l'arrivo al day one su Xbox Game Pass.

In questa nuova versione per piattaforme casalinghe, la collezione delle ormai storiche avventure fantascientifiche firmate da Harebrained Schemes e Paradox comprenderà tutte le migliorie e le aggiunte apportate dagli update su PC, ma con l'aggiunta di ottimizzazioni specifiche all'interfaccia, ai comandi, alla gestione dell'inventario e alla generale fruizione del gameplay.

L'offerta, lo ricordiamo, comprende l'intero pacchetto contenutistico della trilogia sci-fi di Shadowrun, ossia Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut e Shadowrun Hong Kong. Per farvi un'idea dell'esperienza di gioco da vivere nella dimensione distopica della serie creata da Jordan Weisman, in cima e in calce alla notizia trovate il nuovo video confezionato da Paradox Interactive e una galleria immagini con diversi scatti ingame.

Il lancio di Shadowrun Trilogy - Console Edition è previsto per il 21 giugno su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.