Shadows Die Twice: emergono nuovi possibili dettagli sul gioco From Software

Durante i Game Awards dello scorso dicembre From Software ha presentato un nuovo progetto grazie ad un teaser trailer della durata di pochi secondi. Il gioco, conosciuto come Shadows Die Twice potrebbe essere il tanto atteso Bloodborne 2 oppure un reboot di Tenchu, oggi emergono nuovi dettagli dal forum di ResetERA.

L'utente Omnipotent in realtà smentisce queste ipotesi e afferma che Shadows Die Twice (nome in codice) non sarà un alcun modo legato a Bloodborne e Dark Souls, sebbene non dovrebbero mancare nel gameplay alcuni elementi riconducibili al genere Souls. Non è chiaro se Shadow Die Twice sia una nuova IP o se From abbia "ripescato" un classico del suo catalogo, tuttavia secondo l'insider il gioco sarà multipiattaforma e verrà mostrato all'E3 di Los Angeles.

Infine, Omnipotent rivela come il sequel di Bloodborne non sia in fase di sviluppo e dunque sarebbe inutile aspettarsi novità sul gioco alla fiera americana. Shadow Die Twice dovrebbe uscire nel 2019 su piattaforme non meglio specificate.