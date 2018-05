Shadows Die Twice è un soulslike simile a Bloodborne ma più aperto, reveal all'E3 2018?

Shadows Die Twice, nuovo misterioso progetto svelato da From Software nel corso dei Game Awards 2017, è ancora avvolto nel più completo mistero. In rete, tuttavia, sono appena apparse alcune indiscrezioni incredibilmente interessanti, sebbene non confermate in via ufficiale.

Le informazioni che stiamo per riportare sono emerse da 4chan e sono state riportate su ResetEra. Stando a quanto è possibile leggere, Shadows Die Twice verrà presentato all'E3 2018 con un trailer che mostrerà anche qualche scena di gameplay. Prende ispirazione da Bloodborne e da Kuon, titolo sviluppato da FromSoftware e lanciato su PS2 nel 2004.

Sarà a tutti gli effetti un soulslike per quanto riguarda gameplay e atmosfera, ma sarà molto più aperto (anche se non quanto Skyrim, ad esempio): farà a meno dello schema tanto familiare ai fan del genere, caratterizzato da aree da attraversare e boss posizionati alla fine di ognuna di esse. La storia, inoltre, sarà raccontata in maniera più diretta, in netta contrapposizione alle precedenti opere di FromSoftware. Dovrebbe ruotare attorno ad un antico culto che, temendo la fine del mondo, effettua dei sacrifici umani e strani esperimenti sul sangue. Molte creature da affrontare sono il risultato di tali esperimenti. La maggior parte dei membri di tale culto sono spariti misteriosamente e ne sono rimasti in pochi.

Il gameplay è descritto come molto simile a quello di Bloodborne per quanto riguarda la velocità, ma più brutale e cattivo. Alcune armi hanno tre forme, altre ne hanno due. Altre ancora sono divise in due parti differenti, da impugnare con entrambe le mani. Non saranno presenti armi secondarie e scudi, ma sarà possibile parare e contrattaccare con le armi. I giocatori prenderanno il controllo di un uomo sfigurato, senza un braccio e vicino alla morte. Verrà salvato da un misterioso leader che gli donerà una nuova faccia (da creare con l'editor del personaggio) e rimpiazzerà il braccio con una protesi multifunzione che potrà anche essere usata per aggrapparsi a sporgenze in alto ed effettuare delle scalate.

Il gioco sarà ambientato in un mondo oscuro, che ricorderà molto da vicino l'antico Giappone. Molti elementi saranno ispirati alla mitologia giapponese e riletti in chiave horror, ma non mancheranno idee originali. La maggior parte dell'avventura si svolgerà in un ambiente rurale, ma non mancheranno le città. I nemici potranno perdere le teste e le estremità in combattimento.

Cosa ve ne pare di tutte queste informazioni? Ribadiamo ancora una volta che nulla di quanto riportato è stato confermato in via ufficiale, pertanto vi consigliamo di prenderle con le pinze.