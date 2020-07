Shadows of the Damned Remaster in arrivo? Il gioco non è più acquistabile

Uno strano avvistamento sta solleticando la fantasia e l'immaginazione della community videoludica: sembra infatti che Shadows of the Damned non sia più acquistabile su Microsoft Store.

Nonostante la regolare presenza della scheda dedicata, su quest'ultima manca in effetti al momento l'opzione per effettuare l'acquisto del gioco. Questo elemento ha ridestato alcuni rumor che volevano Shadow of the Damned in procinto di essere rimasterizzato: un'ipotesi del resto corroborata anche da una sequenza presente in Travis Strikes Again: No More Heroes. Come potete verificare in calce a questa neww, nell'ultima avventura di Travis Touchdown era infatti presente un breve dialogo legato al possibile ritorno del gioco, con un nuovo porting che includesse il New Game Plus.



Ora, la scomparsa di Shadows of the Damned dai listini del Microsoft Store sembrano suggerire l'intenzione di dare nuova forma al gioco firmato da SUDA 51, autore della serie No More Heroes e attualmente al lavoro su No More Heroes 3, Shinji Mikami, già director per Resident Evil e attualmente impegnato nei lavori su Ghostwire Tokyo, nuova IP di casa Bethesda, e Akira Yamaoka, compositore della colonna sonora di Silent Hill. Shadows of the Damned vedeva protagonista Garcia, uomo determinato a farsi strada tra gli Inferi per ritrovare la donna amata. Cosa ne pensare, vi piacerebbe vedere tornare l'IP?