Shadows of the Damned Remastered è realtà: svelati data e ora del reveal

Il brevissimo pre-show dell'evento estico di Devolver Digital ha visto tra i protagonisti anche gli sviluppatori di Grasshopper Manufacture, che con un divertente trailer hanno confermato un rumor che circola ormai da anni.

Il team di sviluppo nipponico ha infatti confermato l'esistenza di Shadows of the Damned Remastered, riedizione della celebre avventura di cui però non sono stati svelati i dettagli specifici. Il motivo per cui non abbiamo assistito ad un annuncio completo di data d'uscita e gameplay trailer è molto semplice: il titolo sarà il protagonista di un evento organizzato da Grasshopper Manufacture e che si terrà il prossimo 15 giugno 2023 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.

Per scoprire quindi tutti i dettagli su quali saranno le novità di questa nuova versione del gioco, che probabilmente aumenterà risoluzione e framerate, bisognerà attendere la prossima settimana. Lo stesso di scorso vale per le piattaforme di riferimento della remastered, sebbene sia ipotizzabile che il suo arrivo sia previsto per PC e console di nuova e vecchia generazione, ovvero PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

