Shadows of the Damned Remastered teaser: uscirà su tutte le piattaforme... Probabilmente

Come promesso, durante il Grasshopper Direct 2023 Shadows of the Damned Remastered è stato ufficialmente annunciato: la compagnia ha pubblicato un brevissimo teaser trailer confermando che il gioco uscirà su tutte le piattaforme attualmente in circolazione... per poi aggiungere un "probabilmente" alla fine del video.

Purtroppo le informazioni in nostro possesso si fermano qui, il Community Manager di Grasshopper Manufacture, James Mountain, ha confermato che il gioco è in fase di sviluppo e che maggiori dettagli sul progetto verranno diffusi più avanti al momento opportuno.

Shadows of the Damned è un gioco d'azione uscito nel 2011 sviluppato da Grasshopper Manufacture e pubblicato da Electronic Arts. Al progetto ha lavorato in veste di Game Director l'italiano Massimo Guarini, che pochi anni dopo avrebbe fondato lo studio Ovosonico dando vita a opere particolarmente acclamate da pubblico e critica come Murasaki Baby e Last Day of June.

Shadows of the Damned all'epoca non ha riscosso il successo sperato, l'avventura del cacciatore di demoni Garcia Hotspur venne snobbata dal grande pubblico, così come altri giochi EA dell'epoca, pensiamo ad Alice Madness Returns o Syndicate ad esempio.

Con questa edizione rimasterizzata, Suda51 vuole riportare in vita Shadows of the Damned e lo stesso vale per il suo Lollipop Chainsaw con un remake in fase di sviluppo.