Shadows of the Damned, a Suda51 la Remaster sta stretta: vuole il sequel con Shinji Mikami

A quasi tre mesi di distanza dal teaser di Shadows of the Damned Remastered, il boss di Grasshopper Manufacture Suda51 ha colto l'occasione offertagli dall'intervista a VGC per manifestare la propria intenzione di portare avanti l'IP con un sequel da sviluppare, preferibilmente, insieme a Shinji Mikami.

Ai microfoni di VGC, l'eclettico sviluppatore giapponese è partito proprio dalla remaster di Shadows of the Damned per spiegare che "sarà un progetto estremamente fedele al gioco originale, il titolo che i fan hanno già apprezzato, solo in una versione attualizzata e migliorata. Perché se ci fossimo messi in testa di includere nella Remaster tutte le idee che abbiamo dovuto accantonare per dare forma al gioco originario, beh, a quel punto tanto valeva rifare l'intero gioco da zero. Ma spero in futuro di poterne avere l'opportunità".

Suda51 cita quindi i contenuti inediti di Shadows of the Damned per guardare al futuro e dichiarare come "spero un giorno di avere la possibilità di utilizzare effettivamente quelle idee. Le ho conservate pensando a un loro possibile impiego, quindi spero davvero di poter recuperare quel materiale e quelle idee per dare forma a un gioco che sia più vicino alla visione originaria che avevo di Shadows of the Damned. Di certo, mi piacerebbe lavorare a questo progetto insieme a Shinji Mikami".

A chi ci segue, ricordiamo che nel febbraio di quest'anno Shinji Mikami ha lasciato Tango Gameworks, la sussidiaria di Bethesda che ha dato forma alla serie horror di The Evil Within e alla sorprendente esperienza interattiva di Hi-Fi Rush.