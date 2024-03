Shadows of the Damned: un tripudio di esplosioni nel video gameplay della Remastered

In coincidenza del PAX East 2024 che ha fatto da sfondo all'annuncio della data di Final Fantasy 14 Dawntrail, i ragazzi di Manufacture Interactive hanno riaperto una finestra sull'universo a tinte oscure di Shadows of the Damned con un video gameplay tratto dalla Remastered.

Il trailer sfornato dalle fucine digitali al seguito di Suda51 ci reimmerge nelle atmosfere dell'avventura sparatutto data alla luce nel 2011 su PS3 e Xbox Series per farci sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dalla software house giapponese per attualizzare il comparto grafico e modernizzare il gameplay del cult originario.

La riedizione Hella Remastered di Shadows of the Damned promette di restituirci a schermo tutta la lucida follia di Suda51 in una veste grafica rinnovata che, ovviamente, riproporrà l'intero pacchetto contenutistico dell'opera primigenia e ogni missione dell'odissea vissuta dal cacciatore di demoni Garcia Hotspur e dal suo inseparabile compagno Johnson, un teschio di cristallo che è solito dispensare consigli per aiuta l'eroe a falciare gli abomini dell'Underworld.

Il lancio di Shadows of the Damned Hella Remastered è previsto più avanti nel 2024 su PC e console. In attesa di ulteriori chiarimenti da Suda51 e compagni in merito alle tempistiche di commercializzazione, alla rosa di piattaforme e alle novità contenutistiche di questa riedizione, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione dell'originario Shadows of the Damned.

Su Princess Peach: Showtime!-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - V è uno dei più venduti di oggi.