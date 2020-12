Shady Part of Me: l'avventura narrativa si lancia in video su PC e console

Nella cornice del pre-show dei The Game Awards 2020, gli autori di Douze Dixièmes e i produttori di Focus Home Interactive confermano che l'avventura narrativa Shady Part of Me è disponibile su PC e console.

Con il progetto di Shady Part of Me, il team si fa guidare dalla voce di Hannah Murray (Game of Thrones, Skins) promette di condurci in un viaggio emozionante creato da una bambina e dalla sua ombra. Insieme a questa giovane ragazza, e alla sua controparte rappresentata dall'ombra, dovremo superare i tormenti emotivi tra paesaggi surreali nel corso di una storia toccante e ricca di colpi di scena.

Il puzzle adventure gioca così con la luce e le ombre consentendo agli utenti di passare dal 2D al 3D e riavvolgere il tempo per superare determinati ostacoli. Grazie anche a uno stile ad acquerello, l'esplorazione degli ambienti surreali viene rafforzata da enigmi impegnativi che, una volta completati, contribuiranno a spezzare il sogno in cui è immersa la bambina che interpreteremo.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di lancio di Shady Part of Me, non prima però di ribadire che il titolo è disponibile da oggi, 11 dicembre, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.