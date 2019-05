Shaggy di Scooby-Doo è finito in Super Smash Bros. Ultimate grazie ad una mod!

Le innumerevoli richieste e petizioni tra il serio e il faceto che spingevano per l'inclusione di Shaggy di Scooby-Doo in Mortal Kombat 11, purtroppo, non hanno sortito alcun effetto. Per fortuna, il simpatico personaggio si sta rifacendo alla grande.

Dopo essere entrato nel roster di Jump Force, il magro e allampanato ragazzo è finito anche in Super Smash Bros. Ultimate grazie ad una mod realizzata da un utente che si fa chiamare Demonslayerx8. Nel crearla, il modder ha utilizzato come base il modello di Captain Falcon, lottatore proveniente dalla serie F-Zero. Come potete vedere nel filmato in apertura di notizia, il lavoro svolto è di alta qualità e il personaggio è stato realizzato con cura. Peccato solo che non sia stata sostituita l'astronave con la quale il combattente atterra sul ring: al suo posto ci starebbe benissimo il celebre furgone Mistery Machine!

Cosa ve ne pare? Non è la prima volta che viene realizzata una mod per il picchiaduro crossover di Nintendo. Tempo addietro, anche Peter Griffin è finito in Super Smash Bros. Ultimate. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che, mentre vi scriviamo, nel picchiaduro crossover è attivo l'evento a tempo limitato Anello Lento, Caccia Grossa.