Shakedown Hawaii arriva su PS5 con 'Cross Buy 4X' tra console PlayStation

I ragazzi di Vblank Entertainment confermano l'arrivo su PS5 della versione nextgen di Shakedown Hawaii, con tanto di download gratuito per chi possiede già il titolo su altre console PlayStation.

L'iniziativa, illustrata scherzosamente dal team diretto da Brian Provinciano come "Cross Buy 4X", prevede l'accesso gratis alla nuova versione PlayStation 5 per chi ha già acquistato (nella sua versione digitale) il frenetico sparatutto open world in pixel art su PS4, PS3 o nell'ultima, inattesa versione PS Vita di Shakedown Hawaii.

L'approdo su PS5 dell'action free roaming ispirato ai primi GTA e alla gloriosa epoca delle avventure per sistemi a 8 e 16-bit non dovrebbe offrire delle migliorie grafiche degne di nota ma comporterà il supporto al controller DualSense, e con esso la compatibilità con il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Il funambolico twin-stick shooter guadagna anche un set ampliato di obiettivi sbloccabili che, finalmente, introduce il tanto agognato Trofeo di Platino: nel titolo trova così spazio un menù aggiornato che illustra i progressi effettuati nella Storia, nelle missioni secondarie, nelle sfide arcade e nelle attività a mondo aperto per il completamento degli obiettivi. I nuovi Trofei, anche per questo, saranno separati da quelli già sbloccati in precedenza sulle passate console PlayStation. Il lancio della versione PS5 di Shakedown Hawaii è previsto per martedì 15 dicembre.