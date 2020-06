Shakedown Hawaii arriverà anche su PS Vita, Wii e Wii U

Sembra che vecchie console come Wii e Wii U non siano ancora state del tutto abbandonate e, a distanza di anni, c'è qualcuno che decide ancora di pubblicare nuovi giochi per gli utenti che le possiedono.

Parliamo di Shakedown Hawaii, che arriverà su tutte le piattaforme, incluse quelle abbandonate ormai da anni. Nello specifico, la versione fisica per Wii del gioco vanterà solo 3.000 unità che arriveranno in territorio europeo (non pare sia previsto al momento l'arrivo in America) a partire dal prossimo 9 luglio 2020 al prezzo di 30 dollari. La versione Wii U, così come quella Steam, arriverà invece nel corso del mese di agosto con alcune feature esclusive. Pare infatti che la versione Wii U di Shakedown Hawaii supporterà il GamePad, il Pro Controller, il Wii Remote, il Classic Controller e il Classic Controller Pro, con tanto di possibilità di giocare esclusivamente sul GamePad utilizzando il sistema di controllo via touch screen.

Va precisato che il gioco arriverà esclusivamente in edizione fisica su Wii poiché l'eShop è ormai stato chiuso, invece grazie all'edizione digitale Wii U anche gli utenti americani potranno mettere le mani sul gioco.

Vi ricordiamo che Shakedown Hawaii non è disponibile su Xbox One per una motivazione molto particolare.