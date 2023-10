Shakedown Hawaii ritorna in versione fisica su Nintendo 3DS

Shakedown: Hawaii è un gioco di azione e avventura, sviluppato da Vblank Entertainment, che mischia azione open-world alla costruzione di un impero. Con grande sorpresa, sta per ottenere una nuova versione fisica su Nintendo 3DS.

Si tratta del seguito di Retro City Rampage e la versione fisica del gioco, il cui obiettivo è quello di costruire una società "legittima" completando missioni, acquisendo aziende, sabotando i concorrenti e via discorrendo, arriverà il 6 Novembre 2023 e i pre-ordini verranno aperti in quello stesso giorno.

Sarà commercializzato a un prezzo di 29,99 dollari nella sua edizione Standard, o acquistabile a 49,99 dollari nella sua Collector's Edition. Entrambe le versioni arriveranno corredate di cartuccia comprensiva di tutti gli ultimi aggiornamenti e del manuale. La Collector, inoltre, avrà anche un'action figure e un CD con la colonna sonora.

Shakedown: Hawaii adotta uno stile a 16-bit e, come il titolo suggerisce, è ambientato nelle soleggiate Hawaii. Il mondo di gioco non manca di dettagli, come i passanti che si scattano selfie, NPC di vario genere, pozze che si formano nelle strade.

Verranno rese disponibili 6.000 copie del gioco, 3.000 per ogni versione. Tuttavia, la cartuccia sarà vincolata al territorio nord-americano sui sistemi 2DS e 3DS. Qui trovate anche il trailer di debutto della versione 3DS, quando fu rivelata a suo tempo.