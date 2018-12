Shakedown Hawaii: il seguito di Retro City Rampage si mostra in video

Il team di Vblank Entertainment festeggia il Natale dandoci in pasto un nuovo, esplosivo video di gioco di Shakedown Hawaii, il nuovo atto della saga action free roaming in pixel art cominciata nel 2012 con quella piccola grande gemma della produzione videoludica indipendente che risponde al nome di Retro City Rampage.

Nell'ultimo trailer confezionato dagli autori canadesi al seguito di Brian Provinciano possiamo gustarci una delle tante missioni che affronteremo impersonango l'antieroe del capitolo precedente, tornato in servizio per ricostruire il suo impero dopo essere andato prematuramente in pensione.

Pur essendo diventato un uomo di mezza età, il nostro impavido guerriero della notte dimostrerà di essere ancora arzillo e sfogherà a suon di pallottole tutta la sua frustrazione compiendo una serie di peripezie per combattere i padroni dell'emergente mercato dei negozi online. La "guerra commerciale" scatenata dal personaggio di Shakedown Hawaii assumerà così i contorni di una vera e propria battaglia campale: diversamente dal capitolo passato, visivamente ispirato alle avventure delle console 8-bit, il nuovo titolo di Provinciano passerà idealmente a una grafica a 16-bit.

Dal punto di vista squisitamente estetico, quindi, la palette cromatica, i fondali, gli effetti particellari, le esplosioni, le animazioni e i nemici a schermo saranno decisamente più "realistici", con un sensibile aumento dei dettagli offerti dall'interfaccia e una distruttibilità ambientale sconosciuta ai videogiochi del periodo.

L'uscita di Shakedown Hawaii dovrebbe avvenire nel corso del 2019 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, PS Vita e Nintendo 3DS.