Shakedown Hawaii, sorpresa: arriva su PC una patch... per il DualSense di PS5!

Con l'arrivo nelle redazioni internazionali di PS5 e l'uscita ormai imminente della console nextgen di Sony, gli sviluppatori di Vblank confermano che l'ultimo aggiornamento della versione PC di Shakedown Hawaii si premura di introdurre il supporto al controller DualSense.

Brian Provinciano e gli autori di questo esplosivo sparatutto free roaming sono quindi i primi sviluppatori multipiattaforma che decidono di integrare in via ufficiale il supporto al controller nextgen di PlayStation 5.

Il messaggio condiviso sui social da Vblank per confermare la compatibilità del DualSense con la versione PC di Shakedown Hawaii è impreziosito da un'animazione che mostra le modifiche apportate all'interfaccia. Una volta connesso il DualSense al proprio computer, i giocatori vedranno apparire il layout di tasti e l'immagine stilizzata del pad di PS5 con tanto di indicazioni sulle personalizzazioni da effettuare nello schema dei comandi.

Come sottolineato da alcuni utenti del forum di ResetEra che, bontà loro, sono già entrati in possesso del DualSense, il supporto al controller di PlayStation 5 nella versione PC di Shakedown Hawaii non prevede alcuna funzionalità aggiuntiva, come la compatibilità con il feedback aptico o i trigger adattivi. Conoscendo l'impegno multipiattaforma di Vblank, concretizzatosi giusto pochi mesi fa con la notizia dell'inatteso arrivo di Shakedown Hawaii su PS Vita, Wii e Wii U, l'ipotesi della futura pubblicazione di un'ulteriore patch su PC che sblocchi tali funzionalità (Sony permettendo) non è affatto da scartare.

