Shallah: il director di Final Fantasy 15 svela un nuovo RPG basato su Le Mille e una Notte

Dopo aver lasciato Square Enix e fondato la propria compagnia JP Games, Hajime Tabata si è messo a lavoro su due RPG descritti come un'evoluzione di Final Fantasy XV e Final Fantasy Type-0 che ha diretto in passato. Su uno di questi progetti ora sappiamo qualche dettaglio in più.

Tabata conferma che il suo JP Games è al lavoro su Shallah, gioco di ruolo definito "per adulti" e che prende spunto da Le Mille e una Notte. Poche le informazioni svelate dal game designer, che si è limitato a confermare che Shallah offrirà intensi combattimenti basati su magie e stregonerie, con la trama che ruoterà attorno alla storia d'amore tra una dea e un essere umano. Oltre ad essere sviluppato attraverso il Pegasus World Kit proprietario di JP Games, Tabata aggiunge inoltre che Quantum Solutions sta contribuendo alla creazione del gioco.

"Quantum Solutions si è offerta di lavorare assieme a noi a un progetto congiunto, ed abbiamo così iniziato lo sviluppo di Shallah, gioco di ruolo che stavamo pianificando da un po' di tempo. Sarò coinvolto come producer sia nello sviluppo che nella gestione degli aspetti di business del progetto. Il gioco verrà annunciato ufficialmente quando lo sviluppo sarà entrato pienamente nel vivo e sarà il primo gioco su vasta scala di JP Games, dunque restate sintonizzati per altre novità", dichiara Tabata.

Shallah sembra dunque ancora nelle prima fasi di lavorazione e per il momento non è chiaro su quali piattaforme vedrà la luce in futuro, di conseguenza potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di vederlo ufficialmente in azione. Vi stuzzica quanto confermato finora dal producer?