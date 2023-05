Shame Legacy: la setta satanica del survival horror terrorizza in video su PC e console

Dopo essersi premurato di lanciare The Valiant (qui trovate la nostra recensione di The Valiant), il publisher Destructive Creations si appresta a commercializzare il nuovo survival horror sviluppato da The Fairyship Games e Revenant Games, l'avventura a tinte oscure Shame Legacy.

Il canovaccio narrativo steso da Fairyship e dal team Revenant ci proietta in un villaggio del 1800 per farci indossare i panni di un misterioso personaggio che ha perso la memoria.

Risvegliatosi in piena campagna, il nostro alter-ego si ritroverà invischiato in una serie di indicibili orrori commessi dagli abitanti di questo villaggio, un microcosmo popolato dai membri di una setta satanica. Nel corso dell'avventura dovremo perciò capire come fuggire da questa dimensione dell'orrore, non prima però di scoprire cosa ha spinto gli abitanti del villaggio ad abbracciare questo culto demoniaco.

Sotto il profilo strettamente ludico, titolo spronerà gli appassionati del genere a risolvere numerosi enigmi ambientali adottando un approccio stealth, come possiamo intuire ammirando il gameplay trailer confezionato dagli sviluppatori: nelle fasi di gioco più 'movimentate', con il personaggio braccato dai membri della setta, dovremo decidere quali percorsi imboccare per fuggire da coloro che ci daranno la caccia.

Prima di lasciarvi al video e alle immagini che trovate in cima e in calce alla notizia, vi informiamo che Shame Legacy sarà disponibile a partire dal 30 maggio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.