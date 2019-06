Shang Tsung mena mazzate nel nuovo video gameplay in italiano di Mortal Kombat 11

WB Games Italia e gli studi NetherRealm offrono a Shang Tsung l'opportunità di scatenare la sua ira sui kombattenti di Mortal Kombat 11 attraverso un brutale video gameplay con cui possiamo sfogliare il suo ricco campionario di abilità, mosse e attacchi speciali.

Si tratta del medesimo filmato condiviso in occasione dell'annuncio dei lottatori del Kombat Pack, stavolta però è interamente doppiato in italiano. Lo stregone Shang Tsung farà il suo glorioso ingresso nel roster digitale dei possessori del Kombat Pack di MK11 a partire da martedì 18 giugno. Per tutti gli altri appassionati del picchiaduro di Ed Boon, invece, ci sarà da attendere fino al martedì successivo, ossia fino al 25 giugno.

Il ricco programma stilato dai NetherRealm Studios per rimpolpare di contenuti l'offerta ludica di Mortal Kombat 11 proseguirà con l'introduzione di Nightwolf, di Sindel, di Spawn e di altri due personaggi che devono essere ancora annunciati dalla compagnia statunitense assieme alle relative tempistiche di pubblicazione.

Prima di lasciarvi al video di gioco doppiato in italiano con protagonista Shang Tsung, vi ricordiamo che il Kombat Pack è acquistabile al prezzo di 39,99 euro (ma con la possibilità di ottenerlo comprando la Premium Edition del gioco). Su queste pagine trovate la nostra recensione di Mortal Kombat 11 e un articolo di approfondimento sulla personalizzazione estetica e i moveset dinamici dei kombattenti.