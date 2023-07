Shangri-La Frontier: Netmarble svela il videogioco tratto dall'anime e dalla web novel

Non bastasse l'annuncio della finestra d'uscita di Shangri-La Frontier, gli studi Netmarble Games confermano di essere al lavoro sulla trasposizione videoludica dell'anime tratto dall'omonima web novel.

Il trailer confezionato per l'occasione dalla casa di sviluppo e produzione sudcoreana ci immerge nelle atmosfere di questa avventura intrisa di elementi action per darci modo di ammirare le gesta compiute dai personaggi principali, ciascuno ricreato in uno squisito stile cel shading partendo dai disegni di Ryosuke Fuji.

A giudicare da quanto mostrato, l'esperienza ludica, narrativa e contenutistica di Shangri-La Frontier aderirà alla storia raccontata dal manga originario di 'Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su', dando così ai fan vecchi e nuovi della serie di cimentarsi nelle sfide e nei combattimenti che andranno a tratteggiare anche l'anime.

La sinossi ufficiale, d'altronde, ci spiega che "Shangri-La Frontier proporrà un'avventura action ambientata in un entusiasmante mondo fantasy", con il doppiaggio di Yuma Uchida nei panni di Sunraku e di Rina Hidaka nei panni di Emul.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la finestra di lancio e le piattaforme di destinazione di Shangri-La Frontier: nel frattempo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del video confezionato da Netmarble e, più in generale, di questa serie.