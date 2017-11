Shannon Loftis: abbiamo ancora molti giochi in arrivo su Xbox One

Dopo aver parlato della line-up first party della casa di Redmond,(responsabile di) ha anticipato l'arrivo di nuovi giochi su Xbox One, ribadendo di essere soddisfatta dell'attuale line-up della console.

Molti giocatori si sono lamentati per la mancanza di esclusive di peso ad accompagnare il lancio di Xbox One X ma la Loftis ha una sua posizione in merito: "Vorremmo avere venti giochi in esclusiva? Sì ci piacerebbe, tuttavia al momento abbiamo deciso di offrire ai giocatori una line-up più concentrata, ricca di titoli di qualità come Forza Motorsport 7 e Cuphead, senza dimenticare i lanci di Super Lucky's Tale e PlayerUnknown's Battlegrounds... e poi ci sono ancora tanti titoli in arrivo, tra cui Crackdown 3 e State of Decay 2, oltre a tante novità di cui non abbiamo ancora parlato..."

La Loftis conclude poi difendendo il tanto criticato servizio Xbox Play Anywhere: "Non capisco perchè Play Anywhere dovrebbe essere qualcosa di negativo... se guardiano al multiplayer, è una opzione fantastica."