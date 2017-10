Shannon Loftis di Microsoft: i giochi single player non sono morti

diè stata recentemente intervistata da GameSpot USA e in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, del futuro dei giochi single player. Secondo la Loftis, i giochi in singolo non sono morti, sebbene le questioni economiche legate a questi prodotti siano decisamente complesse...

A riguardo, la responsabile della divisione Publishing di Xbox si esprime in questi termini: "I giochi single player non sono morti, assolutamente... però penso che il mercato sia cambiato e gli aspetti economici legati ai prodotti di questo tipo sono diventati molto più complessi che in passato. I giocatori oggi pretendono una grafica al top e una narrazione eccelsa ma mettere in campo questi due fattori ha dei costi notevoli. Come Microsoft, pensiamo che servizi come Xbox Game Pass possano aiutarci a finanziare nuove esperienze single player in futuro. I giochi single player non moriranno mai ma è necessario costruire delle community forti per permettere a qusti prodotti di continuare a generare profitti."

Cosa ne pensate di queste parole? La Loftis non è la prima che in questi giorni si è espressa riguardo il futuro dei giochi multiplayer, al coro si aggiunge anche Zach Wilson, ex membro di Visceral Games in Bethesda dal 2011.