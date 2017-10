Shannon Loftis di Microsoft parla di Fable e del futuro della serie

Come molti di voi ricorderanno, a marzo dello scorso annocancellò lo sviluppo di, e poco tempo dopo chiuse anche, storico team responsabile della serie e di

Il franchise non è completamente sparito dalla circolazione, dal momento che pochi mesi fa è uscito Fable Fortune. Il gioco di carte collezionabili è stato sviluppato da uno studio esterno con il supporto di Microsoft, che detiene i diritti del franchise.

Cosa ci riserva il futuro? È intervenuta sulla questione Shannon Loftis, capo del team che si occupa della pubblicazione dei titolo first-party su Xbox. In un'intervista concessa a Gamespot nel corso del PAX Aus, ha dichiarato: "Sono davvero molto affezionata a Fable. Una delle principali ragioni che mi spinsero a trasferirmi in Inghilterra fu la possibilità di lavorare con il team di Fable II. Fable Fortune, il gioco di carte, è ora disponibile. Amiamo l'IP. Non posso dire nulla al riguardo, se stiamo facendo qualcosa o meno, ma se dovessi mai avere l'opportunità di tornare ad Albion...".

Loftis è stata piuttosto vaga, ma le parole dell'esecutivo lasciano intendere che il franchise non è definitivamente morto e danno l'impressione che Microsoft voglia semplicemente mettere da parte l'IP per un po' di tempo in attesa di tempi migliori, oppure di un'idea davvero valida. A voi piacerebbe tornare ad Albion in una nuova avventura di Fable?