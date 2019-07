Shantae 5 si mostra in trailer: ecco la coloratissima Opening Animation del gioco!

Nel corso del marzo di quest'anno, il team di WayForward ha annunciato Shantae 5, confermando ufficialmente al pubblico di essere al lavoro su di un nuovo capitolo della saga videoludica.

Ad alcuni mesi di distanza dalla diffusione della notizia, la software house ha deciso di pubblicare un nuovo trailer di Shenmue 5, tramite il quale ci viene presentata l'intera Opening Animation. A corredo del filmato, ci vengono fornite alcune informazioni aggiuntive. WayForward ha infatti reso noto che la sequenza è stata realizzata dallo Studio TRIGGER. Il producer di quest'ultimo, Naoko Tsutsumi (Little Witch Academia) ha infatti collaborato per l'occasione con il creatore della serie Shantae, Erin Bozon, ed il director della saga, Matt Bozon. Potete visionare il coloratissimo risultato direttamente nel video disponibile in apertura a questa news: cosa ve ne pare?



Purtroppo, ad oggi il gioco è privo di una data di pubblicazione precisa, ma secondo quanto riportato in occasione dell'annuncio, Shantae 5 uscirà nel 2019. Diverse le piattaforme che andranno ad accogliere il titolo: il team di Wayforward ha infatti confermato che Shantae 5 esordirà su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch ed Apple Arcade. Per maggiori informazioni, non ci resta che attendere nuove comunicazioni: siete curiosi di saperne di più?