Shantae 5 è 'Shantae and the Seven Sirens': ecco immagini e dettagli

Nel corso del marzo 2019, il team di WayForward ha annunciato Shantae 5, nuovo capitolo della saga destinato ad approdare su molteplici piattaforme.

Successivamente, la software house è andata oltre, condividendo con il pubblico l'inedita e coloratissima Opening Animation di Shantae 5, realizzata nientemeno che dalla squadra dello Studio TRIGGER. Ora, alla vigilia dell'edizione 2019 della Gamescom, WayForward ha scelto di ufficializzare il titolo definitivo del gioco. Come potete verificare nel cinguettio che trovate in calce a questa news, infatti, Shantae 5 è stato ufficialmente ribattezzato in "Shantae and the Seven Sirens".

A corredo dell'annuncio, il team ha condiviso anche alcuni primi dettagli sul progetto, confermando che il gioco offrirà un mondo di gioco non lineare ed interconnesso, con numerose città e dungeon. Saranno inoltre presenti nuove danze e trasformazioni, oltre a bossfight e minigiochi. La data di pubblicazione del nuovo action adventure platformer non è ancora stata confermata, ma Shantae and the Seven Sirens esordirà sul mercato videoludico nel corso del 2020. Di seguito le piattaforme supportate dalla nuova produzione di WayForward: Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC ed Apple Arcade. Maggiori informazioni sul titolo saranno diffuse dalla software house nel prossimo futuro, ma in attesa di saperne di più, potete dare uno sguardo alle prime immagini ufficiali del gioco, disponibili in calce a questa news. Siete felici del ritorno di Shantae?