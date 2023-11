Shantae Advance Risky Revolution:il platform perduto su Game Boy Advance risorge su Switch

Il valzer degli annunci del Nintendo Indie World del 14 novembre viene aperto dal team di WayForward con il video gameplay di Shantae Advance Risky Revolution, il platform adventure che avrebbe dovuto vedere la luce vent'anni fa su Game Boy Advance.

Nel corso dell'evento mediatico approntato dalla Grande N, il team di WayForward ha quindi riaperto una finestra sul colorato universo di Shantae per darci in pasto delle scene di gameplay di Risky Revolution, un progetto che riunirà tutti gli sviluppatori del platform adventure originario per completare l'opera iniziata vent'anni fa.

In questa sua nuova versione, Shantae Advance Risky Revolution promette di regalare un'esperienza interattiva piena di sorprese, con tanti poteri da sbloccare per trasformare la protagonista in una serie di creature per fronteggiare i nemici e completare gli enigmi ambientali. Non mancheranno nemmeno delle modalità speciali, ivi comprese le sfide da affrontare in multiplayer nelle lobby da massimo quattro giocatori.

La commercializzazione di Shantae Advance Risky Revolution è prevista indicativamente nel 2024 in esclusiva su Switch. Date un'occhiata al video che trovate in cima alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo platform adventure in pixel art che riporta in auge il vecchio progetto di WayForward per Game Boy Advance.