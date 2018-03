è già disponibile su Nintendo 3DS , PC, PS4, Xbox One e Wii U, e a quanto pare a breve farà il suo debutto anche su. Il gioco ha fatto la sua comparsa sull’eshop australiano ed è già disponibile per il preorder, con data di uscita fissata al 20 marzo 2018.

Per il momento il titolo è stato avvistato unicamente sullo store australiano, ma probabilmente a breve risulterà disponibile anche nelle altre regioni. Sulle nostre pagine Shantae and the Pirate’s Curse è stato premiato con un 8.7 e definito come “un prodotto completo e dal grande spessore ludico, che fa della varietà e del ritmo della progressione i suoi punti di forza principali”.