Shantae and the Seven Sirens disponibile ora su Apple Arcade

WayForward ha annunciato la disponibilità della prima parte di Shantae and the Seven Sirens, quinto capitolo della serie platform con protagonista la frenetica danzatrice del ventre armata di frusta.

Il nuovo gioco di Shantae si presenta in gran forma al debutto di Apple Arcade, il titolo di WayForward si distingue per un comparto estetico di alto livello e un gameplay di stampo tradizionale pensato per conquistare non solo i fan storici della serie ma anche i nuovi giocatori.

In Shantae and the Seven Sirens i tre protagonista (Shantae, Sky e e Bolo) dovranno avventurarsi oltre i confini di Scuttle Island, alla ricerca di nuove trasformazioni da sbloccare e ambientazioni inedite da esplorare, eliminando al tempo stesso numerosi nemici ed enormi boss di fine livello. La prima parte dell'avventura è ora disponibile su iPhone come parte del servizio Apple Arcade (presto attivo anche su iPad, Mac e Apple TV) entro la fine dell'anno il gioco arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Questo è solo uno dei tanti giochi del catalogo Apple Arcade, tra gli altri citiamo Rayman Mini, LEGO Brawls, Card of Darkness, Stellar Commanders, Exit the Gungeon, Spaceland, Frogger in Toy Town, Mini Motorways, Oceanhorn 2 e Sayonara Wild Hearts, solamente per citarne alcuni, tutti accessibili dietro il pagamento di un abbonamento da 4.99 euro al mese con trenta giorni di prova gratis.