Shantae and the Seven Sirens si presenta: primo gameplay dal PAX West

Annunciato come Shantae 5 nel corso del marzo di quest'anno, il nuovo capitolo della serie si mostra in azione per la prima volta in occasione del PAX West.

Durante l'evento, gli sviluppatori di WayForward hanno infatti offerto l'opportunità di dare uno sguardo alle caratteristiche di Shantae and the Seven Sirens, titolo definitivo del gioco, grazie ad una prima Demo giocabile. Quest'ultima è stata provata dal team di GameXplain, che ha in seguito avuto modo di condividere la propria esperienza con il pubblico tramite la pubblicazione di un corposo video gameplay del nuovo Shantae. La Demo preparata da WayForward include anche una boss-fight, che vede la protagonista impegnata in un combattimento con "Water Lily Siren". Registrato nel corso di una sessione di prova su Nintendo Switch, il filmato ha una durata di poco inferiore ai quindici minuti: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news. Cosa ve ne pare?



Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Shantae and the Seven Sirens approderà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC e Apple Arcade. Ad ora non è disponibile una data di pubblicazione precisa per il nuovo capitolo della serie. Il team di WayForward ha tuttavia già condiviso con il pubblico la coloratissima Opening Animation del nuovo Shantae.